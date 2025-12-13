Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:34, 13 декабря 2025Из жизни

Жена тряпичной куклы узнала пол четвертого ребенка с помощью унитаза

Жительница Бразилии раскрыла пол четвертого ребенка от тряпичной куклы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @meirivone_santinha

Жительница Бразилии Мейривоне Роча Мораес рассказала, что скоро у нее и ее мужа — тряпичной куклы — появится четвертый ребенок. Об этом пишет Need To Know.

По словам 39-летней Мейривоне, она ждет ребенка от супруга — куклы Марсело — уже четвертый раз. Она утверждает, что он появится на свет 18-20 декабря. В преддверии этого женщина успела провести гендер-пати.

Часто пары выбирают необычный способ узнать пол младенца. Например, разрезают торт, лопают воздушный шар с конфетти или пускают цветной дым. Цвет конфетти, дыма или торта, который видят гости, и означает пол ребенка: синий — мальчик, розовый — девочка. Мейривоне зашла еще дальше и организовала вечеринку в туалете. Обняв куклу Марсело одной рукой, другой она нажала на смыв: вода в унитазе окрасилась в синий цвет. Это означало, что у Мейривоне и Марсело будет мальчик.

Женщина утверждает, что у них уже есть трое детей — сын Марселиньо и близнецы Марсела и Эмилия. Все они, как и четвертый «ребенок», — тряпичные куклы. «Марсело и я очень счастливы, потому что теперь у нас будет две девочки и два мальчика», — призналась Мейривоне.

Женщина также отметила, что этот «ребенок» будет для них последним. После Марсело должен будет сделать вазэктомию. Что она из себя представляет для куклы — неизвестно.

Материалы по теме:
«Хорошо, что они никогда не вырастут» Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
«Хорошо, что они никогда не вырастут»Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
12 декабря 2018
Не наигрались. Взрослые россияне обожают кукол Барби. Они тратят на них миллионы и не боятся насмешек
Не наигрались.Взрослые россияне обожают кукол Барби. Они тратят на них миллионы и не боятся насмешек
30 ноября 2025

Ранее Мейривоне Роча Мораес, страдающая объектофилией (романтическим влечением к неодушевленным предметам), призналась, что ее супруг якобы изменяет ей. Она даже думала развестись с куклой, несмотря на свою «беременность».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На свободу вышла одна из лидеров белорусской оппозиции

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Появились подробности об избиении российского тренера

    Силовики пришли к азербайджанской диаспоре в российском городе

    Европу раскритиковали за ухудшение положения Украины

    Жена тряпичной куклы узнала пол четвертого ребенка с помощью унитаза

    Страна Европы призвала восстановить отношения с Россией

    Дмитриев предрек последствия для ЕС за бессрочную заморозку российских активов

    Украинский блогер-миллионник получил гражданство России

    Раскрыт вклад северокорейских военных в освобождение Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok