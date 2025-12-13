Звездный актер из фильма «Маска» найден мертвым в луже крови

В Нью-Йорке мертвым найден актер Грин, подозреваются ирландские группировки

В Нью-Йорке найден мертвым 60-летний актер Питер Грин, известный по фильмам «Маска» и «Криминальное чтиво». Об этом сообщила газета New York Daily News.

Его обнаружили лежащим на полу лицом вниз в луже крови. На лице Грина имеется травма, рассказал сосед. Полиция пока не раскрывает причину смерти, однако источник газеты указывает на найденные в квартире актера улики, указывающие на причастность к гибели Грина ирландских преступных группировок Нью-Йорка.

Грин родился в штате Нью-Джерси 8 октября 1965 года, напоминает ТАСС. Его актерская карьера началась после окончания Института театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. Звездными для Грина стали роли в фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска».

В ближайшее время у актера была запланирована операция по удалению доброкачественной опухоли в легких.

