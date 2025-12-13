Реклама

10:48, 13 декабря 2025Культура

Звездный актер из фильма «Маска» найден мертвым в луже крови

В Нью-Йорке мертвым найден актер Грин, подозреваются ирландские группировки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

В Нью-Йорке найден мертвым 60-летний актер Питер Грин, известный по фильмам «Маска» и «Криминальное чтиво». Об этом сообщила газета New York Daily News.

Его обнаружили лежащим на полу лицом вниз в луже крови. На лице Грина имеется травма, рассказал сосед. Полиция пока не раскрывает причину смерти, однако источник газеты указывает на найденные в квартире актера улики, указывающие на причастность к гибели Грина ирландских преступных группировок Нью-Йорка.

Грин родился в штате Нью-Джерси 8 октября 1965 года, напоминает ТАСС. Его актерская карьера началась после окончания Института театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. Звездными для Грина стали роли в фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска».

В ближайшее время у актера была запланирована операция по удалению доброкачественной опухоли в легких.

Ранее сообщалось, что известный актер и певец Майкл ДеЛано (настоящее имя — Майкл Эйс Дель Фатти) ушел из жизни в возрасте 84 лет.

