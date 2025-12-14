Адвокат отреагировала на сообщения о переводе Блиновской в блатной отряд

Адвокат Сальникова: Блиновская не имеет привилегий в ИК-1 под Владимиром

Осужденная за неуплату налогов Елена Блиновская не имеет привилегий в ИК-1 под Владимиром. Так на сообщения о переводе блогера и коуча в «блатной отряд» отреагировала адвокат Блиновской Наталия Сальникова, ее слова приводит ТАСС.

Как заявила Сальникова, Блиновская отбывает наказание должным образом, а сообщения о ее преференциях — фейки.

«Елена [Блиновская] надлежащим образом несет наказание и искренне старается показать всему обществу, что она достойно проходит этот свой путь», — заявила защитница блогера.

Блогершу приговорили к 4,5 года колонии. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Блиновская отбыла уже больше половины срока. Источники Baza утверждали, что Блиновскую в колонии определили в отряд, который считается у заключенных привилегированным. Там у арестанток якобы более легкая работа.