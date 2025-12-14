Реклама

17:35, 14 декабря 2025

Желающим согреться в мороз россиянам назвали безопасные альтернативы алкоголю

Нарколог Тюрин: На морозе лучше согреваться горячим чаем с медом, а не алкоголем
Наталья Обрядина

Фото: BLACKDAY / Shutterstock / Fotodom

Попытки согреться в мороз алкоголем могут серьезно навредить здоровью, предупредил нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил россиянам несколько безопасных альтернатив, более эффективных в борьбе с холодом.

Нарколог считает, что согреваться в морозы лучше не алкоголем, а простым горячим чаем или горячей водой с лимоном. Такие напитки обладают тонизирующим эффектом, повышают температуру тела и восполняют потерю жидкости.

Еще одним хорошим вариантом он назвал имбирный чай с медом. «Имбирь мягко разгоняет кровообращение, а мед обеспечит организм быстрой энергией», — отметил Тюрин. Также, по его словам, отличным согревающим эффектом обладают горячий морс, в который можно добавить дольку апельсина и палочку корицы.

Врач отметил, что все эти напитки объединяет один принцип: они, в отличие от алкоголя, помогают телу генерировать собственное тепло и при этом не нарушают работу системы терморегуляции организма.

Ранее Тюрин предостерег от злоупотребления новомодной корейской водкой соджу. По его словам, этот напиток разрушает печень и вызывает сильную алкогольную интоксикацию.

