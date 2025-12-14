Реклама

08:00, 14 декабря 2025

Боец ВСУ зиганул дрону и поплатился

Боец ВСУ поприветствовал дрон нацистским жестом и попал под удар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсалютовал беспилотнику нацистским приветствием и попал под удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

Вероятно, мужчина думал, что FPV-дроном управляет его сослуживец, и при приближении беспилотника он не стал прятаться, а вскинул правую руку вверх. В этот момент дрон резко изменил траекторию и врезался его под ноги.

В ноябре сообщалось, что в состав националистического подразделения ВСУ «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России) включили 125-ю бригаду ВСУ, после реорганизации там начали вводить нацистские ритуалы. Руководителем «Азова» является Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее боец ВСУ со свастикой и тату «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» встал на колени и попросил сохранить ему жизнь.

