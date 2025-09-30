Боец ВСУ с тату «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» встал на колени и сдался в плен

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с характерной татуировкой во время удара российских дронов сдался в плен. На это обратил внимание военкор Первого канала Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты ВС РФ в Сумской области. Бойцы заметили группу военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ и нанесли удар. Увидев над собой дрон, украинский военный встал на колени и жестами попросил оставить его в живых.

Морпехи выполнили просьбу и взяли его в плен. Во время обыска на его руке обнаружилась татуировка «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», а также свастика.

В июне французское издание Le Monde обратило внимание на обилие свастики в 3-й штурмовой бригаде ВСУ. «Нацистские приветствия, свастики, эмблемы СС. (...) Видеорасследовательская группа Le Monde зафиксировала несколько сотен таких случаев, размещенных сотнями украинских солдат в социальных сетях», — пишет газета. Отмечается, что к 3-й штурмовой бригаде принадлежат 200 из 350 военнослужащих, которые использовали соответствующую символику.