Бывший СССР
13:19, 14 декабря 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл подробности общения Зеленского и Ермака

Гончаренко: Зеленский и Ермак возобновили свое общение
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак возобновил общение с украинским лидером. Об этом написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Сразу после увольнения в ОП произошел грандиозный скандал, и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем. Сейчас они очень активно общаются и постоянно поддерживают контакт», — написал нардеп.

По его словам, несмотря на то что Ермак потерял свое влияние, он тем не менее может со временем вернуться в украинскую политику, отчего и не происходит назначения нового главы офиса украинского президента.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Ермак организовал хищение 50 миллионов долларов (около 4 миллиардов рублей) из фондов ООН. По словам Шария, экс-глава ОП отвечал за вывод средств, которые были направлены в виде займов на счета британских компаний. Предприятия якобы были аффилированы с экс-премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

