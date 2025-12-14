Реклама

10:28, 14 декабря 2025

Экономист раскритиковал данные о разрыве между богатыми и бедными в России

Экономист Зубец раскритиковал данные доклада о мировом неравенстве-2026
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: freepik / Designed by freepik

Разрыв между богатыми и бедными в России растет быстрее, чем в среднем на планете. Об этом заявляется в докладе World Inequality Report-2026 (Доклад о мировом неравенстве-2026), в данных которого усомнился директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, передает «МК».

«Неравенство можно посчитать двумя совершенно разными способами. Первый — это неравенство по капиталу, по накопленным активам (...). И второй — неравенство по доходам», — рассказал Зубец.

По его словам, вывод, который делается в докладе, о том, что уровень доходов в России имеет разрыв в 32 раза, возможен только в случае, если засчитываются не только сами доходы, но и активы «в одном флаконе».

Настоящий разрыв в зарплатах, по словам экономиста, составляет 12,7 раза и во многом обусловлен тем, что многие люди получают «серую» зарплату.

Ранее группа депутатов Госдумы из фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25 процентов. Они полагают, что такая мера поспособствует наполнению федерального бюджета и исполнению социальных обязательств.

