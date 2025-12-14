Экономист раскритиковал данные о разрыве между богатыми и бедными в России

Разрыв между богатыми и бедными в России растет быстрее, чем в среднем на планете. Об этом заявляется в докладе World Inequality Report-2026 (Доклад о мировом неравенстве-2026), в данных которого усомнился директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, передает «МК».

«Неравенство можно посчитать двумя совершенно разными способами. Первый — это неравенство по капиталу, по накопленным активам (...). И второй — неравенство по доходам», — рассказал Зубец.

По его словам, вывод, который делается в докладе, о том, что уровень доходов в России имеет разрыв в 32 раза, возможен только в случае, если засчитываются не только сами доходы, но и активы «в одном флаконе».

Настоящий разрыв в зарплатах, по словам экономиста, составляет 12,7 раза и во многом обусловлен тем, что многие люди получают «серую» зарплату.

