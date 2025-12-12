В Госдуме предложили увеличить один вид налогов для россиян

Депутаты ГД предложили увеличить до 25 % налог на прибыль для личных фондов

Группа депутатов Госдумы из фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25 процентов. Об этом со ссылкой на текст законопроекта сообщает РИА Новости.

Автором инициативы выступили глава объединения Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. Они полагают, что такая мера поспособствует наполнению федерального бюджета и, соответственно, исполнению социальных обязательств.

В комментарии журналистам Миронов напомнил, что в 2025 году налог на прибыль организаций вырос с 20 до 25 процентов, но налоговая ставка для доходов личных фондов сохранилась на уровне 15 процентов.

По его словам, такие фонды, с одной стороны, являются некоммерческими организациями с правом ведения предпринимательской деятельности, но с другой предоставляют владельцам большие преференции.

Например, срок субсидиарной ответственности по долгам учредителя составляет всего три года, а не десять лет, как в общем порядке. Также выплаты выгодоприобретателям не облагаются подоходным налогом, личные фонды могут скрывать сведения об учредителе и присваивать документам статус коммерческой тайны.

Депутат уверен, что такими преимуществами и объясняется растущий интерес состоятельных россиян к личным фондам. Если в 2022 году в стране было открыто всего четыре организации, то к маю 2025 года их количество выросло до 250-ти. «Убежден, налог на прибыль для личных фондов надо повышать», — заключил Миронов.

