Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:17, 12 декабря 2025Экономика

В Госдуме предложили увеличить один вид налогов для россиян

Депутаты ГД предложили увеличить до 25 % налог на прибыль для личных фондов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Группа депутатов Госдумы из фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25 процентов. Об этом со ссылкой на текст законопроекта сообщает РИА Новости.

Автором инициативы выступили глава объединения Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. Они полагают, что такая мера поспособствует наполнению федерального бюджета и, соответственно, исполнению социальных обязательств.

В комментарии журналистам Миронов напомнил, что в 2025 году налог на прибыль организаций вырос с 20 до 25 процентов, но налоговая ставка для доходов личных фондов сохранилась на уровне 15 процентов.

По его словам, такие фонды, с одной стороны, являются некоммерческими организациями с правом ведения предпринимательской деятельности, но с другой предоставляют владельцам большие преференции.

Например, срок субсидиарной ответственности по долгам учредителя составляет всего три года, а не десять лет, как в общем порядке. Также выплаты выгодоприобретателям не облагаются подоходным налогом, личные фонды могут скрывать сведения об учредителе и присваивать документам статус коммерческой тайны.

Депутат уверен, что такими преимуществами и объясняется растущий интерес состоятельных россиян к личным фондам. Если в 2022 году в стране было открыто всего четыре организации, то к маю 2025 года их количество выросло до 250-ти. «Убежден, налог на прибыль для личных фондов надо повышать», — заключил Миронов.

Ранее лидер Справедливой России призвал довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей, что почти в три раза больше, чем сейчас (22 440 рублей в 2025 году).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского выдвинули России новое условие для прекращения конфликта

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Взлетели поставки подержанных автомобилей из ОАЭ в Россию

    Названы пять главных причин внезапной диареи

    Трамп предупредил о риске доиграться до третьей мировой войны

    В Азии заявили о готовности организовать встречу Путина и Трампа

    Любовь Толкалина снялась в купальнике в бассейне

    В России предложили присвоить звание Стивену Сигалу

    В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»

    Москвичи все чаще покупают жилье бизнес-класса. Что их привлекает?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok