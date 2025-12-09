В России призвали кратно поднять МРОТ

Лидер СРЗП Миронов призвал поднять МРОТ в России до 60 тысяч рублей

В России необходимо кратно поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С таким призывом выступил лидер парламентской фракции «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

В 2025 году МРОТ в стране составляет 22 440 рублей, в следующем году он поднимется до 27 093 рублей в месяц. Этого повышения, считает Миронов, недостаточно с учетом высокой инфляции. «МРОТ в России нужно привязать к потребительской корзине и повысить его до 60 тысяч рублей», — резюмировал Миронов.

Ранее с инициативой привязать МРОТ к минимальному потребительскому бюджету выступили крупнейшие российские профсоюзы. По мнению их представителей, нынешняя методика расчета не гарантирует доход, который необходим трудящемуся для удовлетворения всех своих потребностей и нужд его родственников.

Одним из главных препятствий эксперты называют размытые критерии минимального потребительского бюджета. Подобная инициатива, напоминают аналитики, прорабатывалась на правительственном уровне неоднократно, однако до сих пор такого рода обсуждения не привели к какому-либо результату. Потребности населения могут сильно различаться в зависимости от географического расположения регионов, а также стремительно меняющихся экономических реалий. На этом фоне наиболее оптимальным вариантом, отметила доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Левошич, стал бы гибридный подход, «сочетающий рыночный ориентир, медиану, с поправкой на реальное потребление».