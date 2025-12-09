Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:28, 9 декабря 2025Экономика

В России призвали по-новому рассчитывать МРОТ

«Известия»: Профсоюзы призвали рассчитывать МРОТ на основе потреббюджета
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нынешняя методика расчета минимальной заработной платы (МРОТ) имеет существенные изъяны, на этом фоне в России следовало бы ввести новую формулу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги заседания исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП).

Представители профсоюзов напомнили, что нынешняя система расчета МРОТ в России привязана к размеру прожиточного минимума. Такая методика, отмечают эксперты, не гарантирует доход, который необходим трудящемуся для удовлетворения всех своих потребностей и нужд его родственников.

На этом фоне более оптимальным вариантом стала бы привязка расчета минимальной заработной платы к минимальному потребительскому бюджету. Последний включает в себя в том числе расходы на сотовую связь и интернет, различного рода страховки и питания вне дома. Подобная методика, констатировали аналитики, стала бы более справедливой. МРОТ, подчеркнули эксперты, не должен приводить к борьбе за выживание, а отражать достойный уровень жизни граждан.

Материалы по теме:
Как изменится МРОТ в России в 2026 году? Таблица по регионам
Как изменится МРОТ в России в 2026 году?Таблица по регионам
10 октября 2025
Министр финансов России анонсировал масштабную индексацию зарплат и пенсий. Кого она коснется?
Министр финансов России анонсировал масштабную индексацию зарплат и пенсий. Кого она коснется?
22 октября 2025

Параметр минимального потребительского бюджета уже обсуждался ранее в России. Подобного рода привязку предлагали использовать в качестве базы для установления МРОТ после преодоления кризиса в стране в начале 1990-х. Однако тогда такое предложение не нашло положительного отклика со стороны правительства. Это во многом объяснялось размытостью критериев потребительских нужд. В первой половине 90-х, например, к числу основных потребительских нужд, в частности, предлагалось включить такие пункты, как покупка наручных часов, расходы на полет в самолете и т.д.

Вывести один общий список для всего населения представляется довольно трудной задачей, так как потребности жителей разных регионов могут сильно различаться ввиду различных факторов, включая погодные и экономические. «Наиболее реалистичным выглядит гибридный подход, сочетающий рыночный ориентир, медиану, с поправкой на реальное потребление», — резюмировала доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Левошич.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украине выставили внушительный счет по долгам

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Раскрыта настоящая цель «инопланетного корабля» в Солнечной системе

    США передали России обманувшего женщину на сотню миллионов афериста-инвестора

    Составлен портрет российского путешественника в 2025 году

    Американским властям не понравилась свастика из тел школьников

    Перевозки на железных дорогах в России рухнули

    Для россиян задумали новый штраф при ДТП

    Возросло число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Бывший российский мэр приехал в Москву с «решальщиками»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok