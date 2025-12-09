В России призвали по-новому рассчитывать МРОТ

«Известия»: Профсоюзы призвали рассчитывать МРОТ на основе потреббюджета

Нынешняя методика расчета минимальной заработной платы (МРОТ) имеет существенные изъяны, на этом фоне в России следовало бы ввести новую формулу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги заседания исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП).

Представители профсоюзов напомнили, что нынешняя система расчета МРОТ в России привязана к размеру прожиточного минимума. Такая методика, отмечают эксперты, не гарантирует доход, который необходим трудящемуся для удовлетворения всех своих потребностей и нужд его родственников.

На этом фоне более оптимальным вариантом стала бы привязка расчета минимальной заработной платы к минимальному потребительскому бюджету. Последний включает в себя в том числе расходы на сотовую связь и интернет, различного рода страховки и питания вне дома. Подобная методика, констатировали аналитики, стала бы более справедливой. МРОТ, подчеркнули эксперты, не должен приводить к борьбе за выживание, а отражать достойный уровень жизни граждан.

Параметр минимального потребительского бюджета уже обсуждался ранее в России. Подобного рода привязку предлагали использовать в качестве базы для установления МРОТ после преодоления кризиса в стране в начале 1990-х. Однако тогда такое предложение не нашло положительного отклика со стороны правительства. Это во многом объяснялось размытостью критериев потребительских нужд. В первой половине 90-х, например, к числу основных потребительских нужд, в частности, предлагалось включить такие пункты, как покупка наручных часов, расходы на полет в самолете и т.д.

Вывести один общий список для всего населения представляется довольно трудной задачей, так как потребности жителей разных регионов могут сильно различаться ввиду различных факторов, включая погодные и экономические. «Наиболее реалистичным выглядит гибридный подход, сочетающий рыночный ориентир, медиану, с поправкой на реальное потребление», — резюмировала доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Левошич.