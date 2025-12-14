Реклама

Россия
10:17, 14 декабря 2025Россия

Икона спасла сердце бойца от осколка на СВО

Священник Максим: Икона Федора Ушакова остановила осколок у сердца бойца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Икона святого праведного воина Федора Ушакова спасла российского военного, закрыв его сердце от осколка. Об этом рассказал ТАСС помощник командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск «Днепр» по работе с верующими священник Максим.

По словам священника, осколок застрял в простой ламинированной иконке, которая была при бойце.

«Она у него находилась возле сердца. Осколок прилетел, и именно в этой ламинированной бумажке он застрял. Должен был прошить, но остановился в образе Федора Ушакова», — поделился Максим.

Священнослужитель добавил, что часто бойцов оберегают шевроны с изображением святых.

Ранее священник Русской православной церкви Валерий Юкин заявил, что гибель в бою — не самая плохая из возможных. Он назвал смерть за Родину лучше «бездарной смерти в постели».

