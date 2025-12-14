Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:10, 14 декабря 2025Россия

Кадыров призвал чеченцев не ущемлять туристов из-за их внешнего вида

Глава Чечни Кадыров призвал жителей не зацикливаться на внешнем виде туристов
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках прямой линии призвал жителей республики не зацикливаться на внешности путешественников. Об этом сообщает ТАСС.

Глава региона подчеркнул гостеприимство чеченцев словами «мы рады всем». Он отметил, если гости ведут себя слишком вызывающе, то им стоит «просто объяснить», что такое поведение не принято в республике. «Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде», — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил о готовности идти на выборы. Вопрос о намерении баллотироваться он назвал серьезным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Освобожденных белорусских политзаключенных пять раз спросили об СВО

    Россиянин отсудил квартиру у пенсионерки, действовавшей по «схеме Долиной». Как ему это удалось

    Умерла бывший замдиректора Русского музея Евгения Петрова

    Кадыров призвал чеченцев не ущемлять туристов из-за их внешнего вида

    Мерц покинул переговоры Зеленского с Уиткоффом

    Группа из 13 туристов пропала без вести на горе в России

    47-летняя Елена Летучая опубликовала фото в бикини

    Вице-премьер Италии выступил против конфликта с Россией

    Британского премьера призвали удалить пост в соцсети после стрельбы в Сиднее

    Тренер сборной России оценил дебют лыжников Непряевой и Коростелева на Кубке мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok