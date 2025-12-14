Реклама

19:54, 14 декабря 2025Мир

Мерц покинул переговоры Зеленского с Уиткоффом

Канцлер ФРГ Мерц покинул встречу Зеленского со спецпосланником Трампа Уиткоффом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maryam Majd / AP

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул встречу Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, вместо Мерца на переговорах остался его помощник, Гюнтер Зауттер.

Причина, по которой Мерц покинул встречу Зеленского и Уиткоффа, не называется.

Встреча Уиткоффа, Зеленского и европейских лидеров проходит в Берлине. Среди европейских лидеров, в частности, присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.

