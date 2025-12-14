Мерц покинул переговоры Зеленского с Уиткоффом

Канцлер ФРГ Мерц покинул встречу Зеленского со спецпосланником Трампа Уиткоффом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул встречу Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, вместо Мерца на переговорах остался его помощник, Гюнтер Зауттер.

Причина, по которой Мерц покинул встречу Зеленского и Уиткоффа, не называется.

Встреча Уиткоффа, Зеленского и европейских лидеров проходит в Берлине. Среди европейских лидеров, в частности, присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.