Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:24, 14 декабря 2025Интернет и СМИ

На Западе оценили шансы Зеленского переизбраться на пост президента

SC: В случае подписания мира шансы Зеленского переизбраться — мизерные
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Louiza Vradi / Reuters

В случае подписания мирного соглашения между Россией и Украиной шансы Владимира Зеленского переизбраться на пост президента — мизерные. Так эту вероятность оценил обозреватель Strategic Culture Foundation (SC) Ян Прауд.

По словам эксперта, несмотря на поддержку Запада, Украина уже проиграла в этом конфликте, и наступление мира будет катастрофой для Зеленского.

«Так что борьба до последнего украинца — лучший сценарий [для Зеленского], в отличие от украинских мужчин призывного возраста, которые задействованы на передовой», — заявил он.

Ранее Зеленский раскрыл действия Украины при условии провала мирного процесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это была кровавая бойня». Еврейский праздник закончился расстрелом десятков людей. Россияне чудом успели спастись и уехать

    Россиянин отсудил квартиру у пенсионерки, действовавшей по «схеме Долиной». Как ему это удалось

    Решение о допуске российских шахматистов до турниров с флагом и гимном отложили

    Кадыров раскрыл состояние своего здоровья

    Российских шахматистов вернули на турниры с флагом и гимном

    На Западе оценили шансы Зеленского переизбраться на пост президента

    Умерла бывший замдиректора Русского музея Евгения Петрова

    Кадыров призвал чеченцев не ущемлять туристов из-за их внешнего вида

    Мерц покинул переговоры Зеленского с Уиткоффом

    Группа из 13 туристов пропала без вести на горе в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok