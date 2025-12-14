Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:36, 14 декабря 2025Мир

На Западе резко высказались о Каллас

Аналитик Эскобар обвинил Каллас в упадке Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Европейский союз (ЕС) находится в упадке из-за действий главы евродипломатии Каи Каллас. С таким обвинением в ее адрес выступил геополитический аналитик Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он назвал Каллас «сумасшедшей эстонкой», также отметив ее «зашкаливающую» глупость. «Конечно, в Брюсселе есть люди, которые говорят, что эта женщина нелепа, но ее никак не уволят», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что европейцам необходимо осознать, что такие люди, как Каллас, несут ответственность за падение авторитета Европы на мировой арене, а затем начать предпринимать шаги, чтобы изменить эту ситуацию.

«Это зависит от населения отдельных европейских стран. Венгрия может подать пример, Словакия может последовать», — добавил Эскобар.

Ранее Каллас призвала власти США направить свою критику ограничений свободы слова на Россию вместо Евросоюза. Она заявила, что обвинения представителей американских властей в адрес ЕС являются «провокацией», указав, что попытка спорить с этими заявлениями была бы равносильна признанию их обоснованными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абсолютно зеркальная ответка». ВМС Украины сообщили об ударе российских «Гераней» по танкеру с подсолнечным маслом в Черном море

    В России задумались о новом Госплане

    Евросоюз предупредили о последствиях аферы с российскими активами

    Журналист возмутился службой рэпера Macan и призвал отправить его на дембель

    Назван фаворит Европы на пост президента Украины

    В Госдуме озвучили размер пособия по беременности в 2026 году

    В поселке Афипский в Краснодарском крае упали обломки БПЛА

    Россияне назвали желаемую зарплату в 2026 году

    В США предупредили Европу о расплате из-за России

    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok