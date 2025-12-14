Аналитик Эскобар обвинил Каллас в упадке Евросоюза

Европейский союз (ЕС) находится в упадке из-за действий главы евродипломатии Каи Каллас. С таким обвинением в ее адрес выступил геополитический аналитик Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он назвал Каллас «сумасшедшей эстонкой», также отметив ее «зашкаливающую» глупость. «Конечно, в Брюсселе есть люди, которые говорят, что эта женщина нелепа, но ее никак не уволят», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что европейцам необходимо осознать, что такие люди, как Каллас, несут ответственность за падение авторитета Европы на мировой арене, а затем начать предпринимать шаги, чтобы изменить эту ситуацию.

«Это зависит от населения отдельных европейских стран. Венгрия может подать пример, Словакия может последовать», — добавил Эскобар.

Ранее Каллас призвала власти США направить свою критику ограничений свободы слова на Россию вместо Евросоюза. Она заявила, что обвинения представителей американских властей в адрес ЕС являются «провокацией», указав, что попытка спорить с этими заявлениями была бы равносильна признанию их обоснованными.