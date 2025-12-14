Названы самые полезные для сосудов продукты

Кардиолог Савина: Для эластичности сосудов надо регулярно есть киви и гречку

Чтобы сосуды оставались крепкими и эластичными, важны отказ от вредных привычек, физическая активность и сбалансированное питание, рассказала кардиолог «СМ-Клиника» Полина Савина. О том, какие продукты полезнее всего для сердечно-сосудистой системы, она поговорила с «Лентой.ру».

Врач отметила, что для эластичности стенок сосудов необходимо регулярно есть продукты, богатые витамином С и рутином. В их число кардиолог включила цитрусовые, шиповник, черную смородину, облепиху, киви, болгарский перец, гречку и зелень (петрушку, шпинат, укроп или кинзу).

Также Савина посоветовала включить в меню продукты, содержащие витамин Е — мощный антиоксидант, препятствующий окислению «плохого» холестерина (ЛПНП) и его оседанию на стенках сосудов. Лучшими вариантами врач назвала оливковое, льняное и подсолнечное масло (лучше в холодных блюдах), орехи и семечки, а также авокадо.

Не менее важны, по ее словам, источники омега-3. «Полиненасыщенные жирные кислоты помогают снижать уровень плохого холестерина, повышают эластичность сосудистой стенки и улучшают кровоток. В большом количестве они содержатся в скумбрии, палтусе, сельди, лососе, грецких орехах, семенах чиа и льна», — рассказала кардиолог.

Еще одна рекомендация Савиной — включить в рацион содержащие флавоноиды зеленый чай, темный шоколад, ягоды и помидоры.

