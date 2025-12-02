Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:27, 2 декабря 2025Забота о себе

Назван простой рецепт для поддержания здоровья сердца

Врач Хачирова: Свежевыжатый апельсиновый сок защищает сердце и снижает давление
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Правильно приготовленный апельсиновый сок защищает сердце от болезней, считает доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Эльвира Хачирова. Простой рецепт такого напитка она назвала Life.ru.

Врач указала, что пользу для сердца приносит только свежевыжатый сок, тогда как восстановленные аналоги теряют большую часть витаминов и содержат много сахара. По ее словам, это провоцирует скачки уровня глюкозы и увеличивает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Хачирова рассказала, что в свежем апельсиновом соке содержатся важные для поддержания здоровья сердца антиоксиданты, такие как гесперидин и кверцетин. «Они улучшают работу эндотелия, способствуют выработке оксида азота, расслабляющего и расширяющего сосуды, снижают артериальное давление и борются с воспалением сосудистой стенки, что предотвращает атеросклероз», — объяснила она.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Врач добавила, что 150-200 миллиграммов свежего апельсинового сока могут быть полезным дополнением к питанию. Однако наилучшим, по ее мнению, вариантом является потребление целых цитрусовых фруктов, так как помимо витаминов и антиоксидантов они богаты клетчаткой, которая поддерживает микрофлору кишечника.

Ранее доктор Ву Чжэ Ли посоветовал включить в зимнее меню капусту кимчи. По его мнению, это блюдо помогает укрепить иммунитет зимой и снижает риск развития простуды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Важный день для мира». Доверенные лица Трампа прилетели на переговоры с Путиным по Украине. Кто они и почему им доверяет Кремль?

    Орешкин увидел плюсы в повышении утилизационного сбора

    В Раде назвали протестом массовый уход бойцов ВСУ с фронта

    Россиянин с кухонным топориком совершил жестокую расправу над родственником и скрылся

    Популярный напиток оказался защитником от заболеваний печени и почек

    Стали известны главные претенденты на пост Ермака

    Одно обновление изменило поведение россиян

    Бывшую главу европейской дипломатии задержали за мошенничество

    Россияне решили не отказываться от круизов по Черному морю из-за атак ВСУ на суда

    Генерал-майор прокомментировал удары по российским танкерам в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости