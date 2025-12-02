Назван простой рецепт для поддержания здоровья сердца

Врач Хачирова: Свежевыжатый апельсиновый сок защищает сердце и снижает давление

Правильно приготовленный апельсиновый сок защищает сердце от болезней, считает доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Эльвира Хачирова. Простой рецепт такого напитка она назвала Life.ru.

Врач указала, что пользу для сердца приносит только свежевыжатый сок, тогда как восстановленные аналоги теряют большую часть витаминов и содержат много сахара. По ее словам, это провоцирует скачки уровня глюкозы и увеличивает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Хачирова рассказала, что в свежем апельсиновом соке содержатся важные для поддержания здоровья сердца антиоксиданты, такие как гесперидин и кверцетин. «Они улучшают работу эндотелия, способствуют выработке оксида азота, расслабляющего и расширяющего сосуды, снижают артериальное давление и борются с воспалением сосудистой стенки, что предотвращает атеросклероз», — объяснила она.

Врач добавила, что 150-200 миллиграммов свежего апельсинового сока могут быть полезным дополнением к питанию. Однако наилучшим, по ее мнению, вариантом является потребление целых цитрусовых фруктов, так как помимо витаминов и антиоксидантов они богаты клетчаткой, которая поддерживает микрофлору кишечника.

