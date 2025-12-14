Песков назвал себя малововлеченным отцом

Песков заявил, что ему нужно больше вовлекаться в воспитание детей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему следовало бы больше внимания уделять своим детям. Его слова передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, каким отцом считает себя Песков, тот назвал себя малововлеченным. «Надо больше вовлекаться [в воспитание детей]», — констатировал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков — отец пятерых детей. В первом браке с Анастасией Буденной у него родился сын Николай. Во втором браке с Екатериной Солоцинской у Пескова появились дочь Елизавета и двое сыновей — Мик и Дени. В союзе с третьей женой фигуристкой Татьяной Навкой у пресс-секретаря родилась дочь Надежда.

Ранее Песков заявил, что рассказывать детям о патриотизме «для галочки» недопустимо. По его мнению, в России следует подготовить учителей, владеющих новым пониманием патриотизма.