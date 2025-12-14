Песков прокомментировал просьбы о возвращении Урганта в эфир

Песков заявил, что ему неизвестно о просьбах вернуть Урганта в эфир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал сообщения о просьбах вернуть в эфир телеведущего Ивана Урганта, заявив, что ему об этом неизвестно. Его слова приводит портал «Смотрим».

«Мне об этом ничего не известно», — сказал Песков.

Ранее издание The New York Times (NYT) сообщило, что «Видные россияне» просили президента России Владимира Путина вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир. В публикации утверждается, что российский лидер отреагировал на это негативно.

