Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:33, 14 декабря 2025Культура

Популярный в начале 2000-х певец понравился зумерам и поднял цены на выступления

Shot: Певец Дмитрий Маликов стал брать за выступление четыре миллиона рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Певец, народный артист России Дмитрий Маликов, популярный в начале 2000-х годов, более чем вдвое поднял цены на выступление на корпоративе. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным Shot, в январе 2024 года стоимость выступления Маликова составляла полтора миллиона рублей. Однако к концу 2025 года она выросла, составив четыре миллиона рублей. Кроме того, отмечается в сообщении, артист запланировал концертный тур по городам России.

Как отметило издание, в соцсетях певец выкладывает ролики, сгенерированные искусственным интеллектом, а также создает мемы о себе, что нравится зумерам. Так, благодаря такому контенту аудитория певца выросла, что и позволило ему поднять цены на выступление, заключило Shot.

Ранее Дмитрий Маликов заявил, что не верит в то, что певица Надежда Кадышева зарабатывает миллионы на выступлениях. Он добавил, что на концерты артистки зрители ходят «побеситься в лучшем смысле этого слова».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе захотели видеть президентом Украины еще одного кандидата. Кто может составить конкуренцию основным политикам?

    В России задумались о новом Госплане

    В Москве оценили шансы передачи России Александровского подворья в Иерусалиме

    В московском аэропорту у иностранца нашли иконы стоимостью 1,3 миллиона рублей

    В Росгвардии высказались о привилегиях рэпера Macan

    Популярный телеведущий запретил посещать его паб правящей партии Великобритании

    Петербуженка отдала более 14 миллионов рублей мошенникам

    Сафонов высказался о двух пропущенных мячах в матче ПСЖ

    Сотни тысяч жителей Херсонской области остались без света после удара ВСУ

    Популярный в начале 2000-х певец понравился зумерам и поднял цены на выступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok