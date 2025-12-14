Популярный в начале 2000-х певец понравился зумерам и поднял цены на выступления

Shot: Певец Дмитрий Маликов стал брать за выступление четыре миллиона рублей

Певец, народный артист России Дмитрий Маликов, популярный в начале 2000-х годов, более чем вдвое поднял цены на выступление на корпоративе. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным Shot, в январе 2024 года стоимость выступления Маликова составляла полтора миллиона рублей. Однако к концу 2025 года она выросла, составив четыре миллиона рублей. Кроме того, отмечается в сообщении, артист запланировал концертный тур по городам России.

Как отметило издание, в соцсетях певец выкладывает ролики, сгенерированные искусственным интеллектом, а также создает мемы о себе, что нравится зумерам. Так, благодаря такому контенту аудитория певца выросла, что и позволило ему поднять цены на выступление, заключило Shot.

Ранее Дмитрий Маликов заявил, что не верит в то, что певица Надежда Кадышева зарабатывает миллионы на выступлениях. Он добавил, что на концерты артистки зрители ходят «побеситься в лучшем смысле этого слова».