14:52, 20 ноября 2025Культура

Маликов не поверил в многомиллионные гонорары Кадышевой

Маликов заявил, что не очень верит в многомиллионные гонорары Кадышевой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Певец Дмитрий Маликов заявил, что не очень верит в то, что народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева зарабатывает 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

«Я думаю, что это касается стадионных концертов каких-то больших. Например, на стадионе "Лужники" может быть такой гонорар, а так вот обычный такой гонорар — невозможно просто», — отметил артист, добавив, что люди приходят на выступления певицы побеситься «в хорошем смысле слова».

Ранее сообщалось, что на данный момент Кадышева является самой дорогой российской знаменитостью. Отмечалось, что раньше звание самой дорогой артистки принадлежало Ирине Аллегровой.

