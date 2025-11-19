Культура
Раскрыт гонорар самой дорогой российской артистки

Shot: Певица Надежда Кадышева получает 25 миллионов рублей за выступление
Ольга Коровина

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева зарабатывает 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, на данный момент Кадышева является самой дорогой российской знаменитостью. С приближением Нового года корпоративы с участием исполнительницы хита «Плывет веночек» становятся еще дороже, утверждает Shot. При этом свободных дат в ее графике нет до января.

Отмечается, что раньше звание самое дорогой артистки принадлежало Ирине Аллегровой. Ее выступление на частном мероприятии стоило 16,5 миллиона рублей. Участие Кадышевой в корпоративе в то время оценивалось в 1,5 миллиона.

Ранее стало известно, что Надежда Кадышева и Филипп Киркоров, а также лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отказались от выступлений в новогоднюю ночь. Исполнители предпочли провести праздничную ночь в семейном кругу, несмотря на высокие гонорары.

