15:53, 12 ноября 2025

Раскрыты имена отказавшихся от выступлений в новогоднюю ночь артистов

KP.RU: Кадышева, Жуков и Киркоров отказались выступать в новогоднюю ночь
Народные артисты России Надежда Кадышева и Филипп Киркоров, а также лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отказались от выступлений в новогоднюю ночь. Об этом пишет KP.RU.

«Пока так и не уговорили петь в ночь с 31 декабря на 1 января таких топов как Надежда Кадышева, Сергей Жуков и Филипп Киркоров», — сообщает издание со ссылкой на источники.

Отмечается, что исполнители предпочли провести праздничную ночь в семейном кругу, несмотря на высокие новогодние гонорары. По данным KP.RU, за концерты в декабре Кадышева и Жуков получат до 15 миллионов рублей. Также крупные суммы зарабатывают Григорий Лепс, Баста, Сергей Лазарев, Дима Билан и Полина Гагарина.

Ранее сообщалось, что Киркоров заработает 25 миллионов рублей за выступление на новогоднем корпоративе. По словам представителей ивент-агентств, обычно выступление артиста стоит три миллиона рублей.

