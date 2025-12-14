Реклама

07:30, 14 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали об опасных последствиях неправильной заморозки мяса

Биолог Лялина: Неправильная заморозка мяса может привести к пищевому отравлению
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: bublikhaus / Freepik

Неправильная разморозка и заморозка мяса, как и повторная заморозка могут привести к росту опасных бактерий, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Биолог рассказала, что повторная заморозка мяса нежелательна, если продукт был полностью разморожен и достиг комнатной температуры. По ее словам, если мясо оттаивало в комнате, значит, в нем начали активно размножаться бактерии, и повторная заморозка уже не убьет их, а лишь замедлит рост. В дальнейшем это может привести к ухудшению качества, потере вкуса и даже стать причиной пищевого отравления, отметила эксперт.

«Для длительного хранения используйте только свежие продукты. Перед заморозкой мясо мыть не нужно. Главное условие — герметичная упаковка: используйте пищевую пленку, плотные пакеты с зип-застежкой или вакуумную упаковку. Это предотвратит образование излишнего инея, защитит мясо от окисления и посторонних запахов», — рассказала Лялина.

Биолог предупредила, что слишком долгое хранение, даже при соблюдении всех условий, ухудшает вкус и текстуру продукта: мясо теряет влагу, может изменить цвет и пропитаться запахами морозилки. По ее словам, рекомендуемые сроки хранения мяса при температуре -18: для говядины и свинины до 6-12 месяцев, для курицы и индейки (тушки) до 6 месяцев, части птицы до 9 месяцев, мелкие куски любого мяса, фарш, полуфабрикатов — 3-4 месяца.

Ранее Ирина Лялина посоветовала для нормальной работы печени включить в рацион чеснок. Также, по ее мнению, полезны для этой цели свекла, имбирь и другие овощи.

