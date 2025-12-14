Россиянам рассказали об опасных причинах боли в боку

Тренер Мальцева: Если боль в боку возникает в покое, нужно обратиться к врачу

Основная причина болей в боку, похожих на уколы, — это спазм диафрагмы, главной дыхательной мышцы, при этом эти ощущения не должны возникать в покое, рассказала тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Тренер объяснила, что во время нагрузки дыхание становится более быстрым и поверхностным, мышцы ног активно работают, кровоток перераспределяется, а сама диафрагма получает меньше крови. В итоге она спазмируется, и возникает та самая колющая боль, которую все называют «уколом в боку», добавила эксперт.

«Важный момент — эта боль почти всегда появляется именно во время движения и уменьшается при снижении темпа. Если же боль возникает в покое, держится долго, сопровождается тошнотой, головокружением, отдает в плечо или спину, меняет характер, тогда нужно думать не о спортивной нагрузке, а о возможных проблемах с желчным пузырем, ЖКТ, сердцем или даже аппендиксом, и в таких ситуациях лучше обратиться к врачу», — предупредила Мальцева.

Тренер также указала, что мышцы кора удерживают органы и стабилизируют корпус, а при их слабости любое активное движение (бег, лыжи, коньки) вызывает большее сотрясение. Если добавить сутулость, зажатые плечи, поверхностное дыхание, риск спазма возрастает, сказала эксперт. Еще одна причина — полный желудок, который давит снизу на диафрагму, из-за чего организму приходится одновременно переваривать и работать, это типичный «конфликт интересов», также объяснила Мальцева.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Сергей Попов назвал неочевидные признаки инфаркта. По его словам, помимо жгучих болей за грудиной, пациенты с инфарктом могут жаловаться на симптомы, несвойственные для проблем с сердцем.

