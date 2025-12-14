Реклама

08:57, 14 декабря 2025Мир

Самолет экстренно сел на оживленную улицу в Германии

Тagesschau: Легкомоторный самолет экстренно сел на оживленную улицу в Мангейме
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в немецком Мангейме. Пилот серьезно пострадал, о чем сообщает портал Тagesschau.

Инцидент случился недалеко от главного пожарного депо. По данным полицейских, воздушное судно приземлилось на оживленной улице. Дверь самолета не открывалась, поэтому спасателям пришлось извлекать из него трех человек, находившихся на борту.

Как уточняется, на его борту находились 23-летний пилот, его ровесница-партнерша и еще один 37-летний мужчина. Пилот получил серьезные травмы, а двое других — лишь незначительные. Пострадавших доставили в больницы.

Нанесенный самолету ущерб составляет приблизительно 400 000 евро. Из-за ЧП оказалась перекрыта дорога. Участок вынужденно закрыли до поздней ночи.

Летательный аппарат эвакуировали и отбуксовали, затем стартовали работы по очистке проезжей части. Огнеборцы оставались на месте, опасаясь того, что самолет воспламенится.

Точная причина инцидента выясняется.

Ранее на аэродроме Новинки в Подмосковье разбился легкомоторный самолет. На его борту находились два человека. Спасатели добрались до судна в темноте, пройдя через густой лесной массив и болотистую местность.

