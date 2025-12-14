Раскрыты подробности крушения самолета в Подмосковье

Спасатели эвакуировали двух членов экипажа разбившегося в Серпухове самолета

Спасатели провели эвакуацию двух членов экипажа легкомоторного самолета, который потерпел крушение в подмосковном Серпухове. Пострадавшие были переданы медикам, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Как добавили в пресс-службе, спасатели ведомства прошли значительное расстояние в условиях темноты, пробираясь через густой лесной массив и болотистую местность. При поддержке МЧС России пилота и пассажира передали врачам в 21:03 по московскому времени.

Специалисты классифицировали произошедшее как аварию. Расследованием ЧП займутся работники Межгосударственного авиационного комитета (МАК) при участии Центрального МТУ Росавиации, уточнили в ведомстве.

Обстоятельства выясняются.

13 декабря сообщалось, что легкомоторный самолет разбился на аэродроме Новинки, на борту было два человека. Уточнялось, что один из них получил травмы при крушении, а второй, по предварительным данным, не пострадал.