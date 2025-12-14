Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:43, 13 декабря 2025Россия

Раскрыты подробности крушения самолета в Подмосковье

Спасатели эвакуировали двух членов экипажа разбившегося в Серпухове самолета
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Спасатели провели эвакуацию двух членов экипажа легкомоторного самолета, который потерпел крушение в подмосковном Серпухове. Пострадавшие были переданы медикам, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Как добавили в пресс-службе, спасатели ведомства прошли значительное расстояние в условиях темноты, пробираясь через густой лесной массив и болотистую местность. При поддержке МЧС России пилота и пассажира передали врачам в 21:03 по московскому времени.

Специалисты классифицировали произошедшее как аварию. Расследованием ЧП займутся работники Межгосударственного авиационного комитета (МАК) при участии Центрального МТУ Росавиации, уточнили в ведомстве.

Обстоятельства выясняются.

13 декабря сообщалось, что легкомоторный самолет разбился на аэродроме Новинки, на борту было два человека. Уточнялось, что один из них получил травмы при крушении, а второй, по предварительным данным, не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предрекли скорый переход Одессы под контроль российских войск

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Экс-аналитик ЦРУ предрек окончание конфликта на Украине в январе

    Глава МИД Турции назвал способ разрешения конфликта на Украине

    Раскрыты подробности крушения самолета в Подмосковье

    Трамп выступил с угрозой после гибели американских военных в Сирии

    В США раскрыли стратегию Европы по спасению Украины

    Электробус протаранил остановку в Москве

    Российская конькобежка отобралась на Олимпиаду

    Зеленский заявил о «значительном шансе» на урегулирование конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok