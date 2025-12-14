Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:25, 14 декабря 2025Мир

Спецпредставитель Путина дал совет европейским бюрократам

Дмитриев: ЕС пора прозреть вместо того, чтобы уничтожать свою цивилизацию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бюрократам Европейского союза (ЕС) пришло время увидеть и признать реальное положение дел в объединении, перестав уничтожать свою цивилизацию. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в своем аккаунте социальной сети Х.

«ЕС лучше признать, что вы "безработный и живете с родителями", и прозреть, чем уничтожить свою цивилизацию», — такой совет дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) европейским бюрократам.

По мнению Дмитриева, ЕС полагается во всем на свои «ошибочные инстинкты». Он отметил, что такая политика Брюсселя привела к массовой миграции, цензуре, разжиганию украинского конфликта, а также общему экономическому спаду сообщества.

Ранее Дмитриев заявил, что бессрочная заморозка российских активов нанесет Евросоюзу катастрофический ущерб и приведет к серьезнейшим последствиям. Он подчеркнул, что они будут иметь для Европы еще более серьезные последствия, чем «уничтожающая цивилизацию цензура, преступность среди мигрантов и бюрократическая глупость».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе захотели видеть президентом Украины еще одного кандидата. Кто может составить конкуренцию основным политикам?

    В России задумались о новом Госплане

    В Москве оценили шансы передачи России Александровского подворья в Иерусалиме

    В московском аэропорту у иностранца нашли иконы стоимостью 1,3 миллиона рублей

    В Росгвардии высказались о привилегиях рэпера Macan

    Популярный телеведущий запретил посещать его паб правящей партии Великобритании

    Петербуженка отдала более 14 миллионов рублей мошенникам

    Сафонов высказался о двух пропущенных мячах в матче ПСЖ

    Сотни тысяч жителей Херсонской области остались без света после удара ВСУ

    Популярный в начале 2000-х певец понравился зумерам и поднял цены на выступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok