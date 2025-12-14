Дмитриев: ЕС пора прозреть вместо того, чтобы уничтожать свою цивилизацию

Бюрократам Европейского союза (ЕС) пришло время увидеть и признать реальное положение дел в объединении, перестав уничтожать свою цивилизацию. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в своем аккаунте социальной сети Х.

«ЕС лучше признать, что вы "безработный и живете с родителями", и прозреть, чем уничтожить свою цивилизацию», — такой совет дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) европейским бюрократам.

По мнению Дмитриева, ЕС полагается во всем на свои «ошибочные инстинкты». Он отметил, что такая политика Брюсселя привела к массовой миграции, цензуре, разжиганию украинского конфликта, а также общему экономическому спаду сообщества.

Ранее Дмитриев заявил, что бессрочная заморозка российских активов нанесет Евросоюзу катастрофический ущерб и приведет к серьезнейшим последствиям. Он подчеркнул, что они будут иметь для Европы еще более серьезные последствия, чем «уничтожающая цивилизацию цензура, преступность среди мигрантов и бюрократическая глупость».