Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:18, 13 декабря 2025Мир

Дмитриев предрек последствия для ЕС за бессрочную заморозку российских активов

Дмитриев: ЕС ждут серьезные последствия за бессрочную заморозку активов РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Бессрочная заморозка российских активов нанесет Евросоюзу катастрофический ущерб и приведет к серьезнейшим последствиям, написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в социальной сети X, комментируя пост венгерского премьера Виктора Орбана.

«Орбан подчеркивает незаконные действия ЕС, подрывающие западную правовую и финансовую систему. Они будут иметь для Европы еще более серьезные последствия, чем уничтожающая цивилизацию цензура, массовая миграция, преступность среди мигрантов и бюрократическая глупость», — написал Дмитриев.

Премьер-министр Венгрии в своем посте заявил о том, что решение Совета ЕС о бессрочной заморозке активов России в Европе нанесет Евросоюзу непоправимый ущерб.

Ранее сообщалось, что Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали бессрочную заморозку российских замороженных активов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На свободу вышла одна из лидеров белорусской оппозиции

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Появились подробности об избиении российского тренера

    Силовики пришли к азербайджанской диаспоре в российском городе

    Европу раскритиковали за ухудшение положения Украины

    Жена тряпичной куклы узнала пол четвертого ребенка с помощью унитаза

    Страна Европы призвала восстановить отношения с Россией

    Дмитриев предрек последствия для ЕС за бессрочную заморозку российских активов

    Украинский блогер-миллионник получил гражданство России

    Раскрыт вклад северокорейских военных в освобождение Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok