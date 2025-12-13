Дмитриев предрек последствия для ЕС за бессрочную заморозку российских активов

Дмитриев: ЕС ждут серьезные последствия за бессрочную заморозку активов РФ

Бессрочная заморозка российских активов нанесет Евросоюзу катастрофический ущерб и приведет к серьезнейшим последствиям, написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в социальной сети X, комментируя пост венгерского премьера Виктора Орбана.

«Орбан подчеркивает незаконные действия ЕС, подрывающие западную правовую и финансовую систему. Они будут иметь для Европы еще более серьезные последствия, чем уничтожающая цивилизацию цензура, массовая миграция, преступность среди мигрантов и бюрократическая глупость», — написал Дмитриев.

Премьер-министр Венгрии в своем посте заявил о том, что решение Совета ЕС о бессрочной заморозке активов России в Европе нанесет Евросоюзу непоправимый ущерб.

Ранее сообщалось, что Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали бессрочную заморозку российских замороженных активов.