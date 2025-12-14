Реклама

02:05, 14 декабря 2025

США применили осветительные бомбы после нападения боевиков в Сирии

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

США применили осветительные бомбы после нападения боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) на сирийско-американский патруль в Пальмире. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

«Американские самолеты сбрасывают осветительные бомбы в небе над Пальмирой», — указано в сообщении. До этого США направили в город два истребителя F-16.

По данным канала, после нападения на патруль в Пальмире арестовали как минимум трех человек. Для этой цели военные Сирии и США вошли в два района города.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ИГ ответными мерами после гибели американских военных в ходе операции против группировки в сирийской Пальмире. «Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьезные меры», — написал он.

