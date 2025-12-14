Стармер и фон дер Ляйен заявили о «поворотном моменте» для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о «поворотном моменте» в переговорах по Украине. Об этом указано в опубликованном пресс-службой британского правительства заявлении по итогам разговора двух политиков.

Утверждается, что Стармер и фон дер Ляйен обсудили работу по мирному урегулированию украинского конфликта под руководством США. Они также отметили прогресс в использовании российских активов для помощи Киеву.

«Оба согласились, что это переломный момент для будущего Украины и что Европа будет поддерживать [Украину] столько, сколько потребуется, чтобы достичь справедливого и прочного мира», — говорится в сообщении.

Ранее Стармер и фон дер Ляйен обсудили вопрос использования замороженных российских активов для нужд Киева.