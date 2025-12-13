Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:02, 13 декабря 2025Мир

Премьер Британии и фон дер Ляйен обсудили активы России

Стармер и фон дер Ляйен обсудили прогресс по вопросу об изъятии активов России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили вопрос использования замороженных российских активов на нужды Украины. Об этом сообщила канцелярия главы британского правительства, передает РИА Новости.

Стармер и фон дер Ляйен провели телефонный разговор, посвященный работе над предложенным США мирным планом по урегулированию украинского конфликта. Они сошлись во мнении, что «сейчас настал критически важный момент для будущего Украины», и договорились поддерживать страну «так долго, как это потребуется для достижения справедливого и длительного мира», говорится в заявлении.

«Они также обсудили последние подвижки по использованию замороженных суверенных российских активов», — сообщили в канцелярии.

Ранее Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как отмечало агентство Reuters, таким образом представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине. В МИД России сочли решение о блокировке активов незаконным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара «Герани» по судну с подсолнечным маслом

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    На Украине мобилизованный священник умер во время учений

    Помогавшую бездомным женщину облили кислотой

    Сафонов пропустил два мяча в победном матче ПСЖ

    Премьер Британии и фон дер Ляйен обсудили активы России

    Экс-аналитик ЦРУ предрек окончание конфликта на Украине в январе

    Глава МИД Турции назвал способ разрешения конфликта на Украине

    Раскрыты подробности крушения самолета в Подмосковье

    Трамп выступил с угрозой после гибели американских военных в Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok