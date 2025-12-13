Премьер Британии и фон дер Ляйен обсудили активы России

Стармер и фон дер Ляйен обсудили прогресс по вопросу об изъятии активов России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили вопрос использования замороженных российских активов на нужды Украины. Об этом сообщила канцелярия главы британского правительства, передает РИА Новости.

Стармер и фон дер Ляйен провели телефонный разговор, посвященный работе над предложенным США мирным планом по урегулированию украинского конфликта. Они сошлись во мнении, что «сейчас настал критически важный момент для будущего Украины», и договорились поддерживать страну «так долго, как это потребуется для достижения справедливого и длительного мира», говорится в заявлении.

«Они также обсудили последние подвижки по использованию замороженных суверенных российских активов», — сообщили в канцелярии.

Ранее Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как отмечало агентство Reuters, таким образом представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине. В МИД России сочли решение о блокировке активов незаконным.