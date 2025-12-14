Экономист Сакс призвал Трампа перестать продавать оружие Украине

Президенту США Дональду Трампу следует прекратить продавать оружие Украине. С таким призывом выступил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью РИА Новости.

Он выразил надежду, что американский лидер примет такое решение, поскольку продажа оружия Киеву затягивает конфликт. Сакс подчеркнул, что настало время мира.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит деньги на Киев, только время на достижение мира. Он указал, что США продают НАТО оружие за полную стоимость, большая часть оборудования идет Украине.