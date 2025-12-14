Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:35, 14 декабря 2025Мир

Трампа призвали принять тяжелое для Украины решение

Экономист Сакс призвал Трампа перестать продавать оружие Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Samuel Corum / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президенту США Дональду Трампу следует прекратить продавать оружие Украине. С таким призывом выступил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью РИА Новости.

Он выразил надежду, что американский лидер примет такое решение, поскольку продажа оружия Киеву затягивает конфликт. Сакс подчеркнул, что настало время мира.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит деньги на Киев, только время на достижение мира. Он указал, что США продают НАТО оружие за полную стоимость, большая часть оборудования идет Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия освободила более сотни политзаключенных. Их отправили на Украину в обмен на россиян

    В России задумались о новом Госплане

    Бывшие украинские солдаты взяли в плен боевиков ВСУ

    Боец ВСУ зиганул дрону и поплатился

    Россиянам рассказали об опасных причинах боли в боку

    В России запретили водить самоходные машины при одном условии

    Над Россией за ночь сбили более сотни беспилотников

    Трампа призвали принять тяжелое для Украины решение

    В США сообщили о плохих новостях в зоне СВО

    Россиянам рассказали об опасных последствиях неправильной заморозки мяса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok