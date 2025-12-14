Реклама

Украинки поехали к месту приезда Зеленского в Купянск и были атакованы дронами

Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Регіон 22»

Две женщины, предположительно, военнослужащие ВСУ, решили съездить к стеле около Купянска, куда на днях приезжал президент Украины Владимир Зеленский, и были атакованы дронами. Видео поездки выложено в Telegram-канале «Регион 22».

На кадрах они показали дорогу к стеле и сам объект, который, если сравнивать с видео Зеленского, уже успел сильно пострадать — часть букв на нем сбита, также порвана антидроновая сетка. Засняты несколько сгоревших машин и запутавшийся в сетке FPV-дрон, который также попадал на видео Зеленского.

После недолгого пребывания около стелы женщинам пришлось быстро ретироваться с места — на снятых ими кадрах сперва раздались выстрелы, а затем, уже спешно уезжая на машине, они нецензурно пояснили, что за ними полетели беспилотники. Как минимум один из них взорвался позади автомобиля.

В комментариях женщин раскритиковали за эту поездку, назвав «не очень адекватными», и отметив, что они могли потерять имущество, «на которое кто-то собирал деньги».

Зеленский опубликовал видео из Купянска 12 декабря, записав обращение на фоне стелы на выезде из города.

