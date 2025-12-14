Shot: Украинок потребовали выгнать из Франции из-за конкуренции за женихов

Украинок потребовали выгнать из Франции из-за конкуренции за местных женихов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, многие женщины Франции недовольны тем, что беженки с Украины заводят отношения с французами и добиваются того, чтобы те их обеспечивали.

Чтобы бороться с этим француженки, как утверждается, пишут анонимные доносы на украинок и в заявлениях утверждают, будто те бьют детей дома. В публикации издания говорится, что таким образом уроженки Франции не только мстят украинкам, но и портят дальнейшую карьеру их детям.

