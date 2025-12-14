Реклама

14:12, 14 декабря 2025

Украинок потребовали выгнать из Франции

Shot: Украинок потребовали выгнать из Франции из-за конкуренции за женихов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинок потребовали выгнать из Франции из-за конкуренции за местных женихов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, многие женщины Франции недовольны тем, что беженки с Украины заводят отношения с французами и добиваются того, чтобы те их обеспечивали.

Чтобы бороться с этим француженки, как утверждается, пишут анонимные доносы на украинок и в заявлениях утверждают, будто те бьют детей дома. В публикации издания говорится, что таким образом уроженки Франции не только мстят украинкам, но и портят дальнейшую карьеру их детям.

Ранее депутат Рады призвал готовить украинок к обязательной службе в Вооруженных силах Украины.

