Украинок потребовали выгнать из Франции из-за конкуренции за местных женихов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации издания, многие женщины Франции недовольны тем, что беженки с Украины заводят отношения с французами и добиваются того, чтобы те их обеспечивали.
Чтобы бороться с этим француженки, как утверждается, пишут анонимные доносы на украинок и в заявлениях утверждают, будто те бьют детей дома. В публикации издания говорится, что таким образом уроженки Франции не только мстят украинкам, но и портят дальнейшую карьеру их детям.
Ранее депутат Рады призвал готовить украинок к обязательной службе в Вооруженных силах Украины.