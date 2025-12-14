В России увеличился спрос на еду с протеином

«Ъ»: У россиян вырос спрос на продукцию с повышенным содержанием протеина

Россияне стали чаще покупать еду с добавленным протеином, с января по сентябрь продажи выросли на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

«В основном покупают эти товары представители молодого поколения. Среди наиболее популярных позиций с повышенным содержанием белка — печенье, пирожные, шоколад и мороженое», — пишет издание.

Врач Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова отметила, что производители еды с добавленным белком продвигают свою продукцию в медицинской сфере. Хотя зацикленность на белке, по ее словам, иногда приводит к негативным последствиям для организма.

«Есть ощущение, что, с точки зрения потребителей, белки как будто бы не приводят к набору веса, это абсолютно безобидные и безопасные продукты для нормализации веса и можно их есть сколько хочется. Конечно, это ошибочно», — добавила Круглова.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская предупредила об опасности энергетических мармеладок. Она подчеркнула, что употребление таких жевательных конфет может привести к нервозности.