В России захотели следить за бывшими заключенными с помощью умных камер

Депутат Выборный заявил об инициативе использовать биометрию бывших заключенных

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палатой парламента законопроект, предлагающего использовать биометрические данные бывших заключенных без из согласия и следить за ними с помощью умных камер. Об этом ТАСС рассказал один из авторов инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Мы предлагаем дать полиции больше цифровых инструментов: данные геолокации, платежных систем и видеокамер. Если Госдума закон примет, УВД смогут передавать фото разыскиваемых лиц региональным операторам систем видеонаблюдения без согласия самих поднадзорных», — заявил депутат, захотевший, чтобы в России появилась такая практика.

Он напомнил, что за бывшими заключенными и так осуществляется надзор, чтобы не допустить совершение ими новых преступлений. По мнению Выборного, нужно стремиться к тому, чтобы пожизненно контролировать эту категорию граждан. Однако для этого, подчеркнул депутат, необходимо решить вопрос с тем, как передавать их биометрические данные в информационные системы без согласия экс-заключенных.

Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов выступил против того, чтобы отправлять маньяков в зону проведения спецоперации. По его словам, по возвращении большинство из них вновь совершают преступления.