05:02, 14 декабря 2025Из жизни

В США напомнили о неизлечимой болезни из-за смерти рабочего

В американском штате Массачусетс сообщили о смерти рабочего из-за силикоза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс заявил о подтверждении первого случая неизлечимой болезни легких, связанной с воздействием камня при изготовлении кухонных столешниц. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Так, 40-летний мужчина, работавший с каменными столешницами на протяжении четырнадцати лет, умер от силикоза. Он занимался шлифовкой и полировкой, в результате чего образовывалась опасная для дыхания кремнеземная пыль. Она попадает в легкие и оставляет рубцы в легочной ткани.

Осложнения можно предотвратить, соблюдая правила безопасности, однако в случае, если человек уже заболел, силикоз необратим. Среди симптомов данного заболевания — кашель, боль в груди, одышка, усталость.

Ранее пилот американской авиакомпании из штата Нью-Джерси стал первым человеком в истории, умершим из-за аллергии на мясо. Медики-криминалисты долгое время не могли объяснить причину его смерти. Позже стало известно, что незадолго до инцидента американца укусил клещ. С этим укусом в кровь пилота попали антитела, которые и спровоцировали аллергическую реакцию.

