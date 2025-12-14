В США напомнили о неизлечимой болезни из-за смерти рабочего

В американском штате Массачусетс сообщили о смерти рабочего из-за силикоза

Департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс заявил о подтверждении первого случая неизлечимой болезни легких, связанной с воздействием камня при изготовлении кухонных столешниц. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Так, 40-летний мужчина, работавший с каменными столешницами на протяжении четырнадцати лет, умер от силикоза. Он занимался шлифовкой и полировкой, в результате чего образовывалась опасная для дыхания кремнеземная пыль. Она попадает в легкие и оставляет рубцы в легочной ткани.

Осложнения можно предотвратить, соблюдая правила безопасности, однако в случае, если человек уже заболел, силикоз необратим. Среди симптомов данного заболевания — кашель, боль в груди, одышка, усталость.

