Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:51, 14 декабря 2025Мир

В США предупредили Европу о расплате из-за России

Сакс: Европа заплатит высокую цену за отказ от переговоров с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Frank Molter / Global Look Press

Европа столкнется к критическими последствиями из-за отказа вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Об этом предупредил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для Berliner Zeitung.

Он отметил, что нежелание европейских стран вступать в диалог с Москвой приведет к огромным проблемам с безопасностью. «Русофобия не сделала Европу безопаснее. Она сделала Европу беднее, более разобщенной, более милитаризированной и более зависимой от внешних сил», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что попытки Европы нанести поражение России оказались безрезультатными и ослабили ее саму.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель не заинтересован в переговорах с Россией. По ее словам, необходимо поставить Москву в такое положение, при котором ей «придется вести переговоры».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абсолютно зеркальная ответка». ВМС Украины сообщили об ударе российских «Гераней» по танкеру с подсолнечным маслом в Черном море

    В России задумались о новом Госплане

    Цыгане подключились к принудительной мобилизации на Украине

    Евросоюз предупредили о последствиях аферы с российскими активами

    Журналист возмутился службой рэпера Macan и призвал отправить его на дембель

    Назван фаворит Европы на пост президента Украины

    В Госдуме озвучили размер пособия по беременности в 2026 году

    В поселке Афипский в Краснодарском крае упали обломки БПЛА

    В США предупредили Европу о расплате из-за России

    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok