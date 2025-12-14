Сакс: Европа заплатит высокую цену за отказ от переговоров с Россией

Европа столкнется к критическими последствиями из-за отказа вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Об этом предупредил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для Berliner Zeitung.

Он отметил, что нежелание европейских стран вступать в диалог с Москвой приведет к огромным проблемам с безопасностью. «Русофобия не сделала Европу безопаснее. Она сделала Европу беднее, более разобщенной, более милитаризированной и более зависимой от внешних сил», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что попытки Европы нанести поражение России оказались безрезультатными и ослабили ее саму.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель не заинтересован в переговорах с Россией. По ее словам, необходимо поставить Москву в такое положение, при котором ей «придется вести переговоры».