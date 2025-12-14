Реклама

Мир
07:33, 14 декабря 2025Мир

В США сообщили о плохих новостях в зоне СВО

Риттер: У Украины нет выбора, кроме как потерять все
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Baluk / Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) трещит по швам на фоне наступления России. О плохих для Киева новостях в зоне спецоперации (СВО) сообщил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

«У Украины закончились войска, у них у них появляются бреши в оборонительных линиях, которые невозможно заткнуть. В дальнейшем мы увидим, что Россия будет брать все больше и больше территорий», — сказал он.

По его словам, дальнейшее сопротивление ВСУ будет все более и более непосильной задачей. В итоге у Киева не останется иного выбора, кроме как «потерять все», заключил эксперт.

Ранее о безнадежном положении Украины заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. «Никто теперь не может предоставить оптимистичные факты для Украины. Таких фактов нет в принципе», — высказался он.

