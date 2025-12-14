В США узнали о сюрпризе Трампу от Зеленского

WSJ: Зеленский придумал отговорку на предложение Трампа о мире

Президент Украины Владимир Зеленский придумал универсальную отговорку на все предложения американского лидера Дональда Трампа по его проекту мирного урегулирования. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Зеленский при поддержке своих европейских союзников тщательно разработал ответ на мирный план президента Трампа, который по сути сводится к следующему: "Да, но"», — отмечается в материале издания.

В частности, авторы материала обратили внимание, что формально президент Украины согласился с требованием хозяина Белого дома провести выборы, однако затем потребовал прекращения огня для организации голосования. По их словам, Зеленский таким образом пытается свести на нет все предложения Трампа по окончанию конфликта.

12 декабря журнал Politico сообщал, что администрация президента Трампа использует коррупционный скандал на Украине для давления на Зеленского. По данным источников, американский лидер по-прежнему считает Украину более слабой и податливой стороной конфликта, а разгоревшийся коррупционный скандал, вынудивший главу офиса президента Андрея Ермака покинуть свой пост, стал еще одним серьезным фактором, повлиявшим на позицию американского лидера.