Раскрыт способ давления Трампа на Зеленского

Politico: Белый дом использует коррупционный скандал для давления на Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа использует коррупционный скандал на Украине для давления на лидера страны Владимира Зеленского в рамках переговоров по предложенному Вашингтоном мирному плану. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Белый дом использует последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского», — заявил собеседник издания.

По данным источников, Трамп по-прежнему считает Украину более слабой и податливой стороной конфликта, а разгоревшийся коррупционный скандал, вынудивший главу офиса президента Андрея Ермака покинуть свой пост, стал еще одним серьезным фактором, повлиявшим на позицию американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию конфликта. «На самом деле, за исключением президента Зеленского, людям очень нравится концепция сделки», — посетовал он.