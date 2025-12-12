Реклама

09:00, 12 декабря 2025

Раскрыт способ давления Трампа на Зеленского

Politico: Белый дом использует коррупционный скандал для давления на Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа использует коррупционный скандал на Украине для давления на лидера страны Владимира Зеленского в рамках переговоров по предложенному Вашингтоном мирному плану. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Белый дом использует последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского», — заявил собеседник издания.

По данным источников, Трамп по-прежнему считает Украину более слабой и податливой стороной конфликта, а разгоревшийся коррупционный скандал, вынудивший главу офиса президента Андрея Ермака покинуть свой пост, стал еще одним серьезным фактором, повлиявшим на позицию американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию конфликта. «На самом деле, за исключением президента Зеленского, людям очень нравится концепция сделки», — посетовал он.

