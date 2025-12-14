В Венгрии заявили о желании Европы начать войну против России

Сийярто: Польша хочет начать войну Европы против России

Европа хочет развязать войну против России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальной сети Х.

«Мы понимаем, что вы действительно хотите начать войну Европы против России! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!!» — написал Сийярто.

Так он отреагировал на слова главы МИД Радослава Сикорского о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «заслужил свой орден Ленина».

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия дорого заплатила за конфликт на Украине. Он также призвал одуматься тех, кто препятствовал мирному урегулированию.