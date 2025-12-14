Боссхард: Зеленский может привести ВСУ к окончательному поражению на поле боя

Президент Украины Владимр Зеленский оказался в одном шаге от того, чтобы бросить последние резервы Вооруженных сил страны (ВСУ) в одну точку, что сулит ему окончательное поражение на поле боя. Об этом заявил подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард, его цитирует ТАСС.

«Зная, что переговоры неизбежны и что он должен продемонстрировать успехи перед своими западными союзниками, Зеленский, вероятно, испытывает сейчас сильное искушение поставить все на одну карту», — предостерег Боссхард. По его словам, если украинский лидер не остановится, «он рискует потерять все».

По словам отставного подполковника, город Северск в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль ВС России «удивительно быстро». Он предупредил, что, если продвижение российских войск в Запорожской области «будет проходить с такой же скоростью» и позволит РФ занять окраины Запорожья, это «окажет огромное давление на Зеленского».

Ранее обозреватель Strategic Culture Foundation Ян Прауд заявил, что, несмотря на поддержку Запада, Украина уже проиграла в этом конфликте, и наступление мира будет катастрофой для Зеленского.