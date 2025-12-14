Реклама

06:14, 14 декабря 2025

Звезда «Кривого зеркала» рассказал о пережитых операциях

Юморист Морозов: Первые полгода после операции я сдувался как воздушный шарик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Звезда юмористической программы «Кривое зеркало» Александр Морозов, похудевший на 80 килограммов, рассказал о пережитых им операциях. Он высказался об этом в разговоре с aif.ru.

Морозов отметил, что большую часть жизни был полным, и это не доставляло больших неприятностей. «Пока ты молодой, лишний вес тебе не приносит особых проблем. А когда становишься "пожилым юношей", начинают вылезать всякие болячки», — поведал он.

Юморист рассказал, что сначала ему поставили бандаж, однако это не принесло ощутимых результатов — Морозов похудел лишь на восемь килограммов. После этого артист решился на гастрошунтирование. «Это удивительно. Первые полгода я сдувался на глазах как воздушный шарик. И в итоге сбросил 80 килограммов, потом, правда, вернул 10. Сейчас нахожусь примерно в одном весе», — отметил он.

При этом юморист заявил, что лишнюю кожу пришлось удалять. «Сколько я перенес операций по удалению — мама дорогая! Я весь изрезанный», — высказался Морозов, пошутив, что зато теперь ему не стыдно раздеться перед красивой девушкой.

Ранее артист рассказал, что испытал ужас, когда впервые вышел на сцену после сильного похудения. С принятием зрителями его нового образа возникли большие сложности, признался Морозов.

