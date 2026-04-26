ВСУ пытались атаковать промплощадку в российском городе

Филимонов: Над Череповецкой промплощадкой сбито два БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 25 на 26 апреля пытались атаковать Вологодскую область. Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем официальном Telegram-канале, силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено два вражеских беспилотника над Череповецкой промышленной площадкой.

Информации о пострадавших и разрушениях не было, на месте работают оперативные службы.

Филимонов попросил всех жителей и гостей региона сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

«При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, сразу сообщите в 112», — добавил губернатор.

Ранее ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами Севастополь. Глава города-героя Михаил Развожаев рассказал о серьезных последствиях массированной вражеской атаки.