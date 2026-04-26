Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:24, 26 апреля 2026Россия

ВСУ пытались атаковать промплощадку в российском городе

Филимонов: Над Череповецкой промплощадкой сбито два БПЛА ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 25 на 26 апреля пытались атаковать Вологодскую область. Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем официальном Telegram-канале, силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено два вражеских беспилотника над Череповецкой промышленной площадкой.

Информации о пострадавших и разрушениях не было, на месте работают оперативные службы.

Филимонов попросил всех жителей и гостей региона сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

«При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, сразу сообщите в 112», — добавил губернатор.

Ранее ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами Севастополь. Глава города-героя Михаил Развожаев рассказал о серьезных последствиях массированной вражеской атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok