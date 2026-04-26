Евродепутат от Словакии Любош Бага заявил, что мечтает посетить мемориал Сталинградской битвы, чтобы увидеть место знаменитого сражения и поблагодарить за освобождение Европы от нацизма. О своей мечте депутат рассказал в интервью РИА Новости.

«У меня еще с детства была мечта увидеть Сталинград, увидеть Волгоград, увидеть те места, где разыгралась самая известная битва в истории, победу в которой одержал Советский Союз», — подчеркнул Бага.

Депутат сообщил, что приехал в Россию по случаю Дня памяти жертв геноцида народа СССР, а после Москвы планирует посетить Волгоград.

Ранее Литва и Латвия заявили об отказе в перелете премьер-министра Словакии Роберта Фицо над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве.