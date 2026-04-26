05:41, 26 апреля 2026Экономика

Экономист назвала неочевидные причины блокировки наличных банкоматом

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Существуют скрытые причины, по которым банкомат блокирует выдачу наличных средств. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с агентством «Прайм».

Помимо износа карты или отсутствия денег в устройстве, банк может целенаправленно заблокировать выдачу, заподозрив нечестные действия со стороны клиента. Основная цель таких блокировок — борьба с мошенничеством и легализацией доходов.

«Если с вашей карты пытаются снять крупную сумму в необычном месте — например, в другом городе или стране — банк сочтет это подозрительным и приостановит операцию до выяснения обстоятельств», — пояснила эксперт.

Еще один серьезный повод — подозрение в отмывании денег, подчеркнула Белянчикова. Речь идет о транзакциях, которые резко отличаются от типичного поведения владельца счета.

Кроме того, экономист также рассказала, что делать, если банкомат не выдал купюры. Прежде всего, внимательно изучите сообщения на экране. Если средства списались, но не поступили в руки — немедленно свяжитесь с банком, сохраните чек и запишите точное время и место инцидента. В случае отклонения операции из-за подозрений в мошенничестве звоните на горячую линию, пройдите идентификацию. Возможно, потребуется предоставить документы о происхождении денег или лично посетить отделение, резюмировала Белянчикова.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует внедрить новую форму отчетности для банков по поводу снятия наличных, а также ограничить возможность их внесения на счет через банкомат.

