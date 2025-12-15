15 декабря в России отмечают День радиотехнических войск Военно-Воздушных сил. В мире празднуют День чая. Православные верующие вспоминают пророка Аввакума. Свой день рождений празднует актер Юрий Колокольников. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 15 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День радиотехнических войск ВВС РФ

Радиотехнические войска ВВС ведут свою историю от 15 декабря 1951 года, когда в СССР была учреждена служба раннего обнаружения самолетов противника.

Военнослужащие РТВ ведут радиолокационную разведку воздушной обстановки противника и снабжают информацией другие виды войск. В мирное время они несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, а также выполняют задачи по охране государственной границы.

Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Праздники в мире

День чая

Праздник отмечают жители стран, в которых выращивают чай и поставляют его на мировой рынок. Дата приурочена к годовщине принятия Мировой Декларации Прав работников чайной индустрии в 1773 году.

Считается, что в качестве напитка чай открыл император Китая Шен Нунг примерно в 2737 году до нашей эры, когда опустил листья чайного дерева в чашку с горячей водой. Так началась культивация чая, к которому изначально относились как к целебному напитку.

Фото: 五玄土 ORIENTO / Unsplash

Дeнь Зaмeнгoфa

15 декабря 1859 года родился Людвиг Заменгоф, создатель эсперанто — наиболее успешного из искусственных международных языков. Лексика эсперанто представляет собой смесь романских, германских и славянских языков, благодаря чему европейскому человеку довольно просто его освоить. В настоящее время на эсперанто говорят около двух миллионов человек по всему миру.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 декабря

День Билля о правах в США;

День королевства в Нидерландах;.

Дeнь пpиpучeния уличныx фoнapeй.

Какой церковный праздник 15 декабря

День памяти пророка Аввакума

Согласно преданию, Аввакум был одним из 12 малых пророков Ветхого Завета. Он предрек приход Мессии на Землю и Вавилонское пленение евреев. Кроме того, Аввакум поднял один из самых болезненных для религиозного человека вопросов — «почему Бог допускает зло?» Описанный в книге ответ свыше: «Праведный своею верою жив будет», — не объясняет решения Бога, но дает универсальное правило жизни для верующих людей.

Какие еще церковные праздники отмечают 15 декабря

День памяти преподобного Афанасия, затворника Печерского;

День памяти мученицы Миропии Хиосской;

День памяти святого Стефана Уроша V, царя Сербского;

Праздник в честь иконы Богородицы «Геронтисса».

Приметы на 15 декабря

По народному календарю 15 декабря — Абакумов день. На Руси в это время молились о крепком сне и отгоняли от избы ночниц — нечистую силу, пугающую по ночам детей.

В Абакумов день нельзя делать дома ремонт. Домовой обидится и нашлет беды;

Незамужним девушкам в этот день нельзя веселиться и устраивать застолья, иначе можно навлечь неудачи в личной жизни;

Если кошка спит весь день — в скором времени ударят морозы.

Кто родился 15 декабря

Юрий Колокольников (45 лет)

Российский актер снимается как в России, так и за рубежом. В числе отечественных проектов с его участием — фильмы «Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки», сериалы «Конец света», «Беспринципные» и другие. В Голливуде Колокольников снимался в фильме «Довод», а также в сериале «Игра престолов».

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Александр Эйфель (1832-1923)

Французский инженер-строитель прославился как автор главного символа Парижа. Строительство Эйфелевой башни было приурочено к Всемирной выставке 1889 года и к 100-летию Великой французской революции. Изначально она служила всего лишь аркой на входе и задумывалась как временное сооружение. В настоящее время ее считают одной из самых посещаемых и самой фотографируемой достопримечательностью мира.

Кто еще родился 15 декабря